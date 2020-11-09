Некоторые знаки зодиака с полной ответственностью относятся ко всему, даже к тем, вещам, на которые многие не обратили бы внимания. Астрологи говорят, что такая педантичность связана с тем, под каким знаком зодиака рожден человек. Об этом пишет Ivona.

На 5-м месте - Козерог

Возможно, носки Козероги и не складывают по цветам, но вот вещи в шкафчике развешаны с очевидной закономерностью. Они не позволят себе неряшливости во внешности. С завидной педантичностью будут тщательно подбирать и наряд, и аксессуары. Козероги всегда выглядят безупречно, предпочитая классический стиль, который, как известно, никогда не выходит из моды.

На 4-м месте - Телец

У него все должно быть на своих местах. Это значит, что в шкафу на отдельный вид одежды будет отдельное место, на кухне - каждая чашечка будет на своей полочке, в гостиной - каждая подушка на своей кушетке. Все должно быть так, как привык Телец. И не дай Бог вам нарушить этот баланс

Третье место досталось Раку

С Рака можно брать пример того, как нужно вести домашнее хозяйство. С маниакальной увлеченностью он будет стараться отстирать сложнейшее загрязнение, оттереть несносное пятнышко на полу или мыть окна до тех пор, пока на них не останется и следа разводов. При этом такие занятия приносят Раку истинное удовольствие.

На втором месте находится Дева

Чисто все до блеска и в шкафу, и на кухне, и в одежде. Дева всегда жаждет выглядеть на все 100% и поэтому тратит на свою чистоту львиную долю свободного времени. И пусть весь мир подождет, пока Дева не сделает все вокруг идеальным. Рейтинг самых педантичных знаков Зодиака pinterest.com

И самым педантичным знаком зодиака считается Овен

Если говорить о том, что излишняя чистота признак психического заболевания, то именно Овна можно в этом заподозрить. У него все настолько чисто, что просто удивляешься, и как это он все успевает. Хотя для него самого это настолько просто, будто ничего и не делал.

Ранее мы писали, какой знак зодиака самый злопамятный.