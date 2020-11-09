В ОАЕ дозволили алкоголь та заборонили "вбивства честі" [ Редактировать ]
Революційні зміни в Арабських Еміратах. У країні дозволять вживати алкоголь раніше для цього потрібно було придбати спеціальну ліцензію. Також злочином більше не вважатимуть цивільні шлюби та спроби самогубства. А так звані "вбивства честі" навпаки криміналізують.
Такі новації спрямовані на лібералізацію життя в Еміратах, а також залучення туристів. Зокрема ізраїльських. У серпні дві держави підписали угоду про нормалізацію відносин.
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