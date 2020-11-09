В Україні за день від коронавірусу одужали 2 277 людей [ Редактировать ]
8 687 випадків інфікування коронавірусом зафіксували в Україні минулої доби. Такі дані наводить МОЗ. 115 людей померло, 2 277 одужали.
Найбільшу кількість випадків зареєстрували у Києві - 748, у Харківській - 717, Запорізькій - 683.
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