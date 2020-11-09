В Україні змінили алгоритм госпіталізації хворих на COVID-19

За останніми нововведеннями від МОЗу, госпіталізації підлягають тяжкі хворі на Ковід, а також ті, в кого частота дихання менше ніж 10 та більше ніж 30 вдихів-видихів за хвилину, або ж сатурація знижується до дев'яноста двох відсотків і менше