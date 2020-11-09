Бюджет Одессы должен тратиться на решение проблем одесситов, а его съедает коррупция. Об этом после инспекции жилищного фонда Одессы заявил кандидат в мэры города от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Скорик.

"Одесса-богатый город. При этом многие одесситы живут в нечеловеческих условиях - грибок, грязь, копоть, сырость, гнилые коммуникации. В то же время власть продолжает разворовывать город, а не помогать людям", - сказал Николай Скорик.

Кандидат от ОПЗЖ напомнил, что бюджет Одессы на сегодняшний день составляет более 11 млрд грн., и бюджет развития - более 2 млрд грн.

"Городское начальство видит Одессу как бездонный карман, из которого можно постоянно вынимать деньги. Поэтому они делают красивые фасады, строят дорогие рестораны, люкс-отели и торгуют землей. А одесситы видят совсем другое. Свои дома, давно требующие ремонта, прорывы труб, растущие тарифы, неработающую медицину и образование. Люди видят, как городская верхушка и ее бизнес-партнеры богатеют, а одесситы от этого ничего не имеют. После победы во втором туре мы начнем с аудита, проведем ремонты там, где это надо было сделать еще вчера. Городской бюджет необходимо тратить на нужды одесситов, и делать это прозрачно", - считает Николай Скорик.

По словам кандидата на пост мэра, команда ОПЗЖ сделает все, чтобы власть работала непосредственно в контакте и жителями и была с ними постоянно на связи.

"Все проблемы нельзя решить одномоментно, но жители должны чувствовать, что власть о них заботится. Люди, которые живут на минимальные доходы, не могут самостоятельно решить проблемы, требующие значительных средств. После моего избрания помощь и поддержку от города получат все, кто в ней нуждается. Одесситы будут знать, на что и сколько тратит городская власть. Одесса - богатый город. И одесситы имеют полное право сами распоряжаться своими богатствами, своим бюджетом", - резюмировал Николай Скорик.

Напомним, 15 ноября состоится второй тур выборов мэра Одессы. Экс-кандидаты в мэры города Дмитрий Голубов и Евгений Червоненко уже призвали одесситов прийти на выборы и отдать свои голоса за Николая Скорика.