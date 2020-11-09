Загублене місто інків Мачу-Пікчу готується приймати туристів [ Редактировать ]
Знамените Мачу-Пікчу загублене місто інків знову приймає туристів. Уперше за 8 місяців. Відкриття пам'ятки символічне для Перу. Країна лише починає виходити із затяжного локдауну. Хто може потрапити на Мачу-Пікчу і як там зустрічають відвідувачів - далі в сюжеті.
Двері стародавньої цитаделі інків - відчинені уперше за майже 8 місяців.
Арно, турист з Франції:
Я приїхав у Перу ще в березні. І відразу оголосили карантин. Тож я застряг тут надовго, і лише зараз потрапив на Мачу-Пікчу. Вже й не сподівався побачити цю красу.
"Місто серед хмар", а саме так називають Мачу Пікчу, в листопаді як ніколи виправдовує назву. Нині в Перу вологий сезон. На висоті дві з половиною тисячі метрів - усе оповив густий туман. Проте туристів це не спиняє.
Вікторія Моран, туристка з Чилі:
Я дуже щаслива, що потрапила сюди. Атмосферу не передати словами, до того ж людей майже немає.
Через карантин побачити давнє місто можуть не всі - лише шість сотень відвідувачів на день. Раніше було втричі більше.
Росіо Барріос, міністр міжнародної торгівлі і туризму Перу:
Ми готові зустрічати гостей і гарантуємо безпеку, дотримуємося усіх карантинних норм. Відкриття Мачу-Пікчу - це символ стійкості перуанців.
Поки музейний комплекс не працював, потерпав увесь регіон. Надто найбільше місто в околицях Мачу-Пікчу - Куско. Колись тут була столиця імперії Інків.
Едер Чавес, власник піцерії:
На карантині було тяжко. Усе наше місто живе за рахунок прибутків від туризму. Тепер десятки крамниць зачинені, люди втратили роботу.
Від початку листопада Перу приймає міжнародні рейси. Але лише короткі - тривалістю до восьми годин. Це перельоти з сусідніх країн і Північної Америки. Прямих рейсів зі Старого світу ще немає.
Росіо Барріос, міністр міжнародної торгівлі і туризму Перу:
Європа нині переживає другу хвилю епідемії. Але ми хочемо, аби європейці знали - ми будемо готові приймати їх, - щойно настане слушний момент.
Ті, хто може дістатися Перу, мають пред'явити негативний результат ПЛР-тесту. Ізоляція в такому разі не потрібна. Відродження туризму - пріоритет влади в країні. Адже це третя за прибутками галузь економіки. Захворюваність у Перу останнім часом пішла на спад. А от за смертністю від ковіду держава посідає третє місце у світі.
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Знамените Мачу-Пікчу загублене місто інків знову приймає туристів. Уперше за 8 місяців. Відкриття пам'ятки символічне для Перу. Країна лише починає виходити із затяжного локдауну
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