Знамените Мачу-Пікчу загублене місто інків знову приймає туристів. Уперше за 8 місяців. Відкриття пам'ятки символічне для Перу. Країна лише починає виходити із затяжного локдауну. Хто може потрапити на Мачу-Пікчу і як там зустрічають відвідувачів - далі в сюжеті.

Двері стародавньої цитаделі інків - відчинені уперше за майже 8 місяців.

Арно, турист з Франції:

Я приїхав у Перу ще в березні. І відразу оголосили карантин. Тож я застряг тут надовго, і лише зараз потрапив на Мачу-Пікчу. Вже й не сподівався побачити цю красу.

"Місто серед хмар", а саме так називають Мачу Пікчу, в листопаді як ніколи виправдовує назву. Нині в Перу вологий сезон. На висоті дві з половиною тисячі метрів - усе оповив густий туман. Проте туристів це не спиняє.

Вікторія Моран, туристка з Чилі:

Я дуже щаслива, що потрапила сюди. Атмосферу не передати словами, до того ж людей майже немає.

Через карантин побачити давнє місто можуть не всі - лише шість сотень відвідувачів на день. Раніше було втричі більше.

Росіо Барріос, міністр міжнародної торгівлі і туризму Перу:

Ми готові зустрічати гостей і гарантуємо безпеку, дотримуємося усіх карантинних норм. Відкриття Мачу-Пікчу - це символ стійкості перуанців.

Поки музейний комплекс не працював, потерпав увесь регіон. Надто найбільше місто в околицях Мачу-Пікчу - Куско. Колись тут була столиця імперії Інків.

Едер Чавес, власник піцерії:

На карантині було тяжко. Усе наше місто живе за рахунок прибутків від туризму. Тепер десятки крамниць зачинені, люди втратили роботу.

Від початку листопада Перу приймає міжнародні рейси. Але лише короткі - тривалістю до восьми годин. Це перельоти з сусідніх країн і Північної Америки. Прямих рейсів зі Старого світу ще немає.

Росіо Барріос, міністр міжнародної торгівлі і туризму Перу:

Європа нині переживає другу хвилю епідемії. Але ми хочемо, аби європейці знали - ми будемо готові приймати їх, - щойно настане слушний момент.

Ті, хто може дістатися Перу, мають пред'явити негативний результат ПЛР-тесту. Ізоляція в такому разі не потрібна. Відродження туризму - пріоритет влади в країні. Адже це третя за прибутками галузь економіки. Захворюваність у Перу останнім часом пішла на спад. А от за смертністю від ковіду держава посідає третє місце у світі.