У президента Зеленського виявили коронавірус. Як передає пресслужба Офісу голови держави, президент почувається добре і продовжуватиме виконувати свої обов'язки в дистанційному режимі на самоізоляції.

Загалом за добу в Україні зафіксували 8 687 випадків інфікування коронавірусом. 115 людей померло, 2 277 - одужали. Найбільшу кількість захворілих реєстрували у Києві, Харківській та Запорізькій областях.