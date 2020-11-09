У президента Зеленського виявили коронавірус [ Редактировать ]
У президента Зеленського виявили коронавірус. Як передає пресслужба Офісу голови держави, президент почувається добре і продовжуватиме виконувати свої обов'язки в дистанційному режимі на самоізоляції.
Загалом за добу в Україні зафіксували 8 687 випадків інфікування коронавірусом. 115 людей померло, 2 277 - одужали. Найбільшу кількість захворілих реєстрували у Києві, Харківській та Запорізькій областях.
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