Джонни Деппа уволили из франшизы "Фантастические твари" [ Редактировать ]
Джонни Деппа лишили роли в третьей части франшизы "Фантастические твари и где они обитают" после скандала с его бывшей женой Эмбер Херд. Об этом сообщает Variety.
Студия Warner Bros. решила разорвать контракт с ним, поэтому он больше не будет играть злого волшебника Грин-де-Вальда. Нового артиста на эту роль сейчас ищут.
Решение в студии приняли после того, как Высокий суд Лондона отклонил иск Деппа к таблоиду The Sun. Звезда "Пиратов Карибского моря" обвинял издание и журналистов в клевете из-за публикации о том, что он избивал экс-супругу - актрису Эмбер Херд. Актер подчеркнул, что уважает решение компании.
Между тем премьера "Фантастических тварей 3" перенесена на лето 2022 года. Новый фильм из фантастической вселенной Джоанн Роулинг должен был появиться в прокате 12 ноября 2021 года, однако его съемки затормозила пандемия коронавируса.
Точная дата перенесенной премьеры не сообщается.
Ранее сообщалось, что "Фантастические твари 2" признан худшим фильмом Поттерианы.
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