Американский актер Джонни Депп проиграл судебную тяжбу против британского таблоида The Sun, который он обвинял в клевете. Высокий суд Лондона после рассмотрения обстоятельств дела стал на сторону журналистов.

В 2018 году The Sun написала о том, что Джонни Депп бил свою бывшую жену актрису Эмбер Херд. Актер подал иск против News Group Newspapers, которой принадлежит газета.

Во время слушаний суд заслушал показания и "домашнего насильника" Джонни Деппа, и "потерпевшей" Эмбер Херд.

В своих показаниях экс-супруга Деппа заявила о том, что актер часто находился под воздействием алкоголя и наркотиков. Во время таких загулов он душил и бил ее, а также угрожал убить.

Она заявила о 14 таких случаях, а судья решил, что 12 из них действительно имели место. Адвокаты издания также представили доказательства (фотографии, аудиозаписи, текстовые сообщения) того, что актер бил Эмбер Херд.

В понедельник, 2 ноября, судья Высокого суда Лондона Эндрю Никол постановил, что факты, приведенные в статье The Sun, "в общей сущности верны".

Я пришел к выводу, что большинство предполагаемых насильственных действий господина Деппа против госпожи Херд доказаны в соответствии с нормами гражданского права.

Во время судебного разбирательства вспылили скандальные факты: как оказалось, Эмбер Херд изменяла своему мужу с основателем компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском. И сама поднимала руку на Джонни Деппа.

Из-за скандала, который тянется уже несколько лет, Джонни Деппа выгнали из актерской группы, которая работает над созданием продолжением франшизы "Пиратов Карибского моря".

Ранее сообщалось, что Джонни Депп почти обанкротился. Актер рассказал, как потерял свое состояние.