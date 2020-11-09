У Кривому Розі вшанували жертв різника [ Редактировать ]
У Кривому Розі день жалоби за жертвами різника. У місті, де сталася трагедія, скасовані усі розважальні заходи і приспущені прапори.
А зранку у суді затриманому обрали запобіжний захід. Люди вже назвали нападника релігійним фанатиком-убивцею. У нього вдома окрім дивних написів на стіні, знайшли зошит, в якому записані плани зарізати 15 людей.
Під конвоєм у кайданках до зали суду заводять криворізького різника. Запобіжний захід йому обирають за зачиненими дверима.
Ольга Кузнецова, заступниця начальника відділу комунікації ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області:
29 річному чоловікові, який вбив 2 людей та ще 8 завдав ножові поранення. Слідчі вийшли з клопотанням стосовно арешту, тобто тримання під вартою.
Слухання триває вісім годин. На рішення журналісти чекають під дверима. І ось надвечір суддя оголошує - два місяці в СІЗО без права на заставу.
Нагадаємо, суботній вечір для жителів Кривого рогу перетворився на справжнє жахіття. Чоловік шматував ножем випадкових перехожих на центральних вулицях міста. Його жертвами стали - батько та син, ще вісьмох людей ушпиталили.
Марина Вероповелян, хірург-стоматолог Криворізької міської лікарні №2:
Состояние средней степени тяжести. Без отрицательной динамики. Они стабильны. На сегодняшний день они ничего не рассказывают, они достаточно подавлены, расстроены. Сами понимаете в каком они состоянии.
Мотиви вчинку досі не зрозумілі. У поліції, кажуть, при обшуках в його кімнаті знайшли на стінах піктограми та різні містичні символи. Родичі підозрюваного теж, зазначають, що чоловік дивно поводився останнім часом. Утім, уваги не приділяли. Під час затримання в крові підозрюваного жодних слідів наркотиків, алкоголю чи якихось ліків - не виявили.
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