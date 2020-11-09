Масові порушення на місцевих виборах: "Опозиційна платформа - За життя" вимагає перерахунку голосів у Харкові [ Редактировать ]
Судові позови - як ускладнення після місцевих виборів. Саме через це Центрвиборчком у багатьох регіонах не може оголосити результатів голосування 25 жовтня. Приміром, в Одесі станом на сьогоднішній ранок тервиборчком не встановив результатів виборів в обласну раду. Бо там якимось чином знищили підсумковий протокол.
А в Харкові виборча комісія відмовилась перерахувати голоси, навіть попри рішення суду. Йдеться про Шевченківський тервиборчком. Там масові порушення зафіксували не лише у день виборів, а й під час підрахунку голосів. Хоча невиконання рішення суду - це кримінальна відповідальність.
Олександр Лавриненко, юрист, представник партії "Опозиційна платформа - За життя":
Комиссия, к сожалению, не приняла решение о пересчете. Дальше обращаемся в суд, будем требовать исполнить решение суда. Будем обращаться как в Харьковскую городскую территориально-избирательную комиссию, так и в Центральную избирательную комиссию по данному факту.
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