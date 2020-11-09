Судові позови - як ускладнення після місцевих виборів. Саме через це Центрвиборчком у багатьох регіонах не може оголосити результатів голосування 25 жовтня. Приміром, в Одесі станом на сьогоднішній ранок тервиборчком не встановив результатів виборів в обласну раду. Бо там якимось чином знищили підсумковий протокол.

А в Харкові виборча комісія відмовилась перерахувати голоси, навіть попри рішення суду. Йдеться про Шевченківський тервиборчком. Там масові порушення зафіксували не лише у день виборів, а й під час підрахунку голосів. Хоча невиконання рішення суду - це кримінальна відповідальність.

Олександр Лавриненко, юрист, представник партії "Опозиційна платформа - За життя":