Невизнані медики: фахівці-біологи вимагають від уряду допомоги [ Редактировать ]
Невизнані медики. І лікарям, і санітаркам уряд підвищує зарплати хоча б на словах. А от працівники лабораторій - опинилися за бортом, бо називаються не "медиками", а "біологами".
Чого фахівці-біологи вимагають від уряду і чому лабораторії незабаром можуть залишитися без персоналу - Анна Філь розповість.
Тетяна працює в лабораторії кропивницького пологового будинку. Через її руки щодня проходять десятки аналізів, робота відповідальна і складна. З вересня за рішенням уряду всі співробітники медзакладу отримують доплати, Тетяна залишилася ні з чим.
Тетяна Медведєва, біолог Кропивницького міського пологового будинку №1:
Після підвищення например санітарочкам, молодшим медсестрам є доплата 25%, вони теж гідні получати гідну заробітну плату, а у мене залишається 5 тисяч.
У схожій ситуації опинилися і колеги Тетяни з інших лабораторій. За освітою вони - біологи, а не медики. А завдання виконують ті самі, що й лаборанти зі званням "лікаря". І на небезпеку інфікування COVID-19 теж наражаються не менше.
Інна Неруш, завідуюча відділом контролю якості Кіровоградської обласної станції переливання крові:
Ми працюємо в медзакладі, пліч-о-пліч з іншими працівниками і ми, по суті, не маємо тих прав, не маємо додаткових відпусток, не маємо матеріального оздоровлення. На основі наших досліджень лікарі ставлять діагнози, хотілося б трошечки справедливості.
Ірина Підбітько, біолог Кіровоградської обласної станції переливання крові:
Ми такі самі спеціалісти як і лікарі, но називаємось по-іншому, мені здається від назви якість роботи не міняється.
Багатопрофільна лабораторія Харківської обласної лікарні. Тут роблять і аналізи на гепатит і на СНІД. А також тести на антитіла до коронавірусу.
Ірина Новікова, завідуюча багатопрофільної клініко-діагностичної лабораторії Харківської обласної лікарні:
В нашей лаборатории 62 процента специалистов работают с высшим немедицинским образованием. Имеется ввиду на ставках биологов, биохимиков бактериологов.
Такі фахівці систему охорони здоров'я колись врятували від колапсу. В 90 медичні виші не випускали достатньо саме лікарів-лаборантів. Тому працювати в лабораторіях дозволили біологам і іншим так званим "немедикам".
Вікторія Коваль, голова Профспілки працівників охорони здоров'я України:
В різних лабораторіях по різному, але в деяких сягає чисельність цих фахівців до 90 відсоктів.
Відколи почалася епідемія СOVID-19 мова зайшла про те, що всім медикам час піднімати зарплати. Уряд з вересня запровадив надбавки. Утім біологів таке рішення не торкнулося. З'ясувалося - проблема суто юридична. У переліку медичних професій їх немає.
Ірина Новікова, завідуюча багатопрофільної клініко-діагностичної лабораторії Харківської обласної лікарні:
Необходимо вносить изменения в нормативные документы, которые регламентируют работу в медицинских учереждениях, в том числе государственный класификатор проффесий и посад в закладах охраны здоровья.
Биологи штурмують листами МОЗ і вимагають несправедливість виправити. У відповідь отримали запевнення - про проблему знають. Утім як її вирішуватимуть вже на наш запит не відповіли впродовж цілого тижня. На бік біологів стала і профспілка. Там кажуть - проблема глибша.
Вікторія Коваль, голова Профспілки працівників охорони здоров'я України:
Якби у нас була відповідна заробітна плата, може ці б питання не виникали. А оскільки медпрацівники мають одну з найнижчих, якщо не сказати найнижчу заробітну плату, всі розуміють погоджуються.
Водночас самі фахівці -"немедики" зізнаються: через низькі зарплати люди звільняються. Тож якщо уряд їх не почує - незабаром в лабораторіях не буде кому працювати.
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