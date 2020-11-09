Невизнані медики. І лікарям, і санітаркам уряд підвищує зарплати хоча б на словах. А от працівники лабораторій - опинилися за бортом, бо називаються не "медиками", а "біологами".

Чого фахівці-біологи вимагають від уряду і чому лабораторії незабаром можуть залишитися без персоналу - Анна Філь розповість.

Тетяна працює в лабораторії кропивницького пологового будинку. Через її руки щодня проходять десятки аналізів, робота відповідальна і складна. З вересня за рішенням уряду всі співробітники медзакладу отримують доплати, Тетяна залишилася ні з чим.

Тетяна Медведєва, біолог Кропивницького міського пологового будинку №1:

Після підвищення например санітарочкам, молодшим медсестрам є доплата 25%, вони теж гідні получати гідну заробітну плату, а у мене залишається 5 тисяч.

У схожій ситуації опинилися і колеги Тетяни з інших лабораторій. За освітою вони - біологи, а не медики. А завдання виконують ті самі, що й лаборанти зі званням "лікаря". І на небезпеку інфікування COVID-19 теж наражаються не менше.

Інна Неруш, завідуюча відділом контролю якості Кіровоградської обласної станції переливання крові:

Ми працюємо в медзакладі, пліч-о-пліч з іншими працівниками і ми, по суті, не маємо тих прав, не маємо додаткових відпусток, не маємо матеріального оздоровлення. На основі наших досліджень лікарі ставлять діагнози, хотілося б трошечки справедливості.

Ірина Підбітько, біолог Кіровоградської обласної станції переливання крові:

Ми такі самі спеціалісти як і лікарі, но називаємось по-іншому, мені здається від назви якість роботи не міняється.

Багатопрофільна лабораторія Харківської обласної лікарні. Тут роблять і аналізи на гепатит і на СНІД. А також тести на антитіла до коронавірусу.

Ірина Новікова, завідуюча багатопрофільної клініко-діагностичної лабораторії Харківської обласної лікарні:

В нашей лаборатории 62 процента специалистов работают с высшим немедицинским образованием. Имеется ввиду на ставках биологов, биохимиков бактериологов.

Такі фахівці систему охорони здоров'я колись врятували від колапсу. В 90 медичні виші не випускали достатньо саме лікарів-лаборантів. Тому працювати в лабораторіях дозволили біологам і іншим так званим "немедикам".

Вікторія Коваль, голова Профспілки працівників охорони здоров'я України:

В різних лабораторіях по різному, але в деяких сягає чисельність цих фахівців до 90 відсоктів.

Відколи почалася епідемія СOVID-19 мова зайшла про те, що всім медикам час піднімати зарплати. Уряд з вересня запровадив надбавки. Утім біологів таке рішення не торкнулося. З'ясувалося - проблема суто юридична. У переліку медичних професій їх немає.

Ірина Новікова, завідуюча багатопрофільної клініко-діагностичної лабораторії Харківської обласної лікарні:

Необходимо вносить изменения в нормативные документы, которые регламентируют работу в медицинских учереждениях, в том числе государственный класификатор проффесий и посад в закладах охраны здоровья.

Биологи штурмують листами МОЗ і вимагають несправедливість виправити. У відповідь отримали запевнення - про проблему знають. Утім як її вирішуватимуть вже на наш запит не відповіли впродовж цілого тижня. На бік біологів стала і профспілка. Там кажуть - проблема глибша.

Вікторія Коваль, голова Профспілки працівників охорони здоров'я України:

Якби у нас була відповідна заробітна плата, може ці б питання не виникали. А оскільки медпрацівники мають одну з найнижчих, якщо не сказати найнижчу заробітну плату, всі розуміють погоджуються.

Водночас самі фахівці -"немедики" зізнаються: через низькі зарплати люди звільняються. Тож якщо уряд їх не почує - незабаром в лабораторіях не буде кому працювати.