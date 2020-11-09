А на Прикарпатті разом із місцевими виборами закінчився й асфальт. Жителі одного з місцевих сіл неабияк тішилися, коли за кілька днів до голосування побачили дорожників, на яких чекали роками. Та як з'ясувалося - раділи зарано.

Куди зникла техніка? Шукала Жанна Дутчак.

На шляховиків жителі села Підмихайля чекали не один десяток років. Дорога тут - суцільна яма. На велике здивування людей ремонтники таки приїхали - за два дні до місцевих виборів. Пригнали із собою море техніки, і заповзято взялися до роботи.

Не зупинялися навіть уночі.

Марія Хамула, жителька села Підмихайля:

І почали з тої сторони горішнього кінця робити і люди були задоволені. Тут було сплошне бездоріжжя. Вони тут говорили, билися в груди, що будуть продовжувати ремонт що це не вибори.

Пані Марія живе біля дороги, за "великим будівництвом" пильно стежила. Каже: шляховики латали Ями та стелили асфальт нашвидкуруч. І навіть не приховували, що роблять це спеціально до виборів.

Ось будь ласка - село Підмихайля. Якість виконаного ямкового ремонту.

Гул техніки не змовкав до самого дня виборів. І здається на виборчій дільниці ще не встигли підрахувати голоси - як шляховики зібралися й поїхали.

Ярослав Драгомирецький, житель села Підмихайля:

В неділю вже були вибори, в понеділок вони вже транспорт забрали звідси. Сказали, що поломився їх транспорт, може дороблять приїдуть.

Те, що лагодити дорожнє полотно почали перед виборами - в Новицькій ОТГ, в яку входить село Підмихайля, називають просто збігом. Кажуть: неодноразово зверталися до профільного підприємства з проханнями про ремонт. Із семи аварійних кілометрів їм пообіцяли полатати - половину. Та стався форсмажор - поламався асфальтоукладач.

Із обіцяних п'яти ділянок дороги, шляховики полагодили всього три. І то не повністю. На цьому відрізку шляху - другий шар асфальту поклали лише на одному боці полоси. І так залишили.

Загалом за такого пришвидшеного ремонту фірма-виконавець встигла зробити майже пів кілометра.

Богдан Мазур, в.о. старости села Підмихайля:

Я був в керівництва дороги Прикарпаття і мені є завіреність що дорога буде зроблена. Закінчать роботу на цій ділянці, де не поставлений другий шар. А за дві ділянки сказали що грошей нема.

Поспілкуватися із керівництвом держпідприємства "Дороги Прикарпаття" - нам не вдалося. І директор, і всі його заступники захворіли на коронавірус. А один із працівників повідомив: мовляв, підприємство взагалі немає стосунку до ремонту в селі Підмихайля.

По селу Підмихайля я можу сказати вам в двох словах, робилося як я розумію благодійно. Договору ніякого не було. Люди собі зробили самі за свої кошти.

Хто благодійники - дізнатися було неважко. Є спільний лист підприємства "Дороги Прикарпаття" та Обласного департаменту дорожнього господарства, де чітко вказана назва приватної фірми виконавиці. Хоча і там свою участь у роботах - заперечили.