В понедельник, 9 ноября, в Закарпатской области после получения огнестрельного ранения скончался пограничник отдела пограничной службы "Соломоново" Чопского отряда.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

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О происшествии сообщил военнослужащий, который нес службу по охране украинского-венгерской границы в составе пограничного наряда. Он услышал выстрел и впоследствии обнаружил своего коллегу (который нес службу со штатным оружием) с огнестрельным ранением.

На место происшествия вызвали скорую помощь и полицию. Медики констатировали смерть 23-летнего военнослужащего срочной службы. Отмечается, что в Чопский пограничный отряд он прибыл в начале ноября после завершения курса обучения.

Устанавливаются обстоятельства, которые привели к гибели военнослужащего.

Ранее сообщалось, что пограничники задержали "вооруженную" посылку.