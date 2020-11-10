На Закарпатье погиб 23-летний военнослужащий [ Редактировать ]
В понедельник, 9 ноября, в Закарпатской области после получения огнестрельного ранения скончался пограничник отдела пограничной службы "Соломоново" Чопского отряда.
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
О происшествии сообщил военнослужащий, который нес службу по охране украинского-венгерской границы в составе пограничного наряда. Он услышал выстрел и впоследствии обнаружил своего коллегу (который нес службу со штатным оружием) с огнестрельным ранением.
На место происшествия вызвали скорую помощь и полицию. Медики констатировали смерть 23-летнего военнослужащего срочной службы. Отмечается, что в Чопский пограничный отряд он прибыл в начале ноября после завершения курса обучения.
Устанавливаются обстоятельства, которые привели к гибели военнослужащего.
Ранее сообщалось, что пограничники задержали "вооруженную" посылку.
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