У президента из симптомов только невысокая температура Источник: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, заболевший коронавирусом, лечится дома под наблюдением врачей и находится в изолированном помещении. Об этом сообщила "Укринформу" его пресс-секретарь Юлия Мендель в комментарии Укринформу.

Президент чувствует себя хорошо. Сейчас из симптомов только невысокая температура. Однако он бодр и в хорошем настроении. Он будет работать из дома, где будет находиться в изолированном помещении. Мы надеемся на скорейшее выздоровление и легкую форму протекания болезни.

Супруга Елена Зеленская, которая переболела СOVID-19 еще летом, также ушла на самоизоляцию. Первая леди принимает участие в онлайн-мероприятиях.Утром 10 ноября Зеленская стала спикером онлайн-встречи "Международный форум культурной дипломатии".

Напомним, что СOVID-19 также подтвердился у главы президентского Офиса Андрея Ермака и у министра обороны Андрея Тарана.

Как сообщали "Подоробности", за минувшие сутки в Украине зафиксировали 10 179 новых случаев коронавируса.