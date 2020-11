Австралийские ученые обнаружили в лесах континента два новых вида большого летающего поссума. Об этом сообщает The West Australian.

Долгое время считалось, что более крупный планер, сумчатое животное размером с поссума не является отдельным видом.

Отмечается, что поссумы обитают на восточном побережье Австралии и питаются листьями эвкалипта. Также животные занесены в красную книгу, как находящееся под угрозой исчезновения.

two new greater glider species have been discovered in australia!



it was previously assumed they were of one species, but apparently greater gliders comprise of three separate species. they’re one of the world’s biggest gliding mammals. look at how cute they are! pic.twitter.com/neVdL7Klv3