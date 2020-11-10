Албания вводит комендантский час [ Редактировать ]
В Албании на три недели вводят комендантский час из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Меры будут действовать по всей стране, сообщает exit.al.
Так, с 11 ноября всем гражданам запрещено покидать свои дома с 22:00 до 06:00. Бары и рестораны также будут закрыты с 22:00 до 06:00, за исключением доставки еды. Также албанцам рекомендуют работать из дома.
Новые меры вступят в силу в среду и будут действовать в течение 3 недель. Заместитель министра здравоохранения Мира Ракачолли заявила, что меры были приняты в связи с ростом числа новых заражений. Она добавила, что школы закрывать не будут, поскольку они не являются очагами заражения.
В воскресенье в Албании был зафиксирован новый суточный рекорд. Кроме того, за последние пять недель с начала пандемии в Албании было зарегистрировано 44% от общего числа случаев заболевания и 30% смертей.
Ранее сообщалось, что в Грузии вводят комендантский час.
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