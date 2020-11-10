У США схвалили лікування COVID-19 антитілами [ Редактировать ]
У США видали дозвіл на лікування ковіду антитілами. Препарат "Бамланівімаб" можна застосовувати проти коронавірусної хвороби у пацієнтів, які інфікувалися вдруге. Найефективнішим він виявився при лікуванні людей, старших за 65 років, які мають хронічні проблеми зі здоров'ям, наприклад - ожиріння. Вживати його можна вдома - у разі ризику загострення недуги.
Розробник радить приймати ліки одразу після позитивного тесту та ще упродовж десяти днів. На створення препарату пішло 7 місяців.
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