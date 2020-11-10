В Украине закрыли дело против Байдена - СМИ [ Редактировать ]
Во вторник, 10 ноября, Нацполиция закрыла уголовное производство в отношении Джозефа Байдена, которое было возбуждено по заявлению бывшего генпрокурора Виктора Шокина. Об этом сообщает "Укринформ "со ссылкой на осведомленный источник в Офисе генпрокурора.
Нацполиция закрыла уголовное дело в отношении Джозефа Байдена, которое было возбуждено по заявлению бывшего генпрокурора Виктора Шокина.
Собеседник агентства добавил, что дело было зарегистрировано по статье о вмешательстве в деятельность государственного деятеля (ст.344 УКУ) в Государственном бюро расследований во исполнение решения суда.
Позже бюро его перенаправило на расследование в Печерское управление Нацполиции, которое и закрыло дело 23 сентября текущего года.
Ранее сообщалось, что у Байдена создали спецкомиссию по борьбе с пандемией.
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