Во вторник, 10 ноября, Нацполиция закрыла уголовное производство в отношении Джозефа Байдена, которое было возбуждено по заявлению бывшего генпрокурора Виктора Шокина. Об этом сообщает "Укринформ "со ссылкой на осведомленный источник в Офисе генпрокурора.

Нацполиция закрыла уголовное дело в отношении Джозефа Байдена, которое было возбуждено по заявлению бывшего генпрокурора Виктора Шокина.

Собеседник агентства добавил, что дело было зарегистрировано по статье о вмешательстве в деятельность государственного деятеля (ст.344 УКУ) в Государственном бюро расследований во исполнение решения суда.

Позже бюро его перенаправило на расследование в Печерское управление Нацполиции, которое и закрыло дело 23 сентября текущего года.

Ранее сообщалось, что у Байдена создали спецкомиссию по борьбе с пандемией.

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