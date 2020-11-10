И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет опроверг слухи, что в Украине хотят отказаться от 12-летнего школьного образования. Об этом он заявил в своем Телеграм-канале.

Отказ от 12-летнего школьного образования - это абсолютный фейк. Дискуссия, которая не первый год продолжается в образовательном сообществе по поводу сроков начала и завершения школьного обучения, ни в коем случае не предусматривает возврата десятилетки.

Шкарлет объяснил, что 12-летняя система - общеевропейская тенденция.

Например, в Германии, в некоторых федеральных землях, ребенок не сможет поступить в магистратуру, если у него предварительно нет 15,5 лет обучения: 12 лет школы и 3,5 года бакалавриата.

"В некоторых странах ЕС обучение начинают с 5 лет и заканчивают в 17. Звучало такое предложение и на сегодняшнем совещании в МОН с руководителями облуправлений. Это стоит обдумать, учитывая стандарты Новой украинской школы, и обсудить на педсоветах, в институтах повышения квалификации, с родителями. МОН рассматривает все предложения "за" и "против". Подчеркиваю, что дискуссия открыта, и пока не будут разработаны оптимальные варианты, никаких решений МОН не будет принимать", - отметил и.о. министра.

Ранее Шкарлет заявил, что Украина готова к дистанционному обучению.