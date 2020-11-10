Жители планеты имеют врожденный иммунитет к коронавирусу: новое заявление ученых [ Редактировать ]
Небольшое количество людей в мире могут иметь врожденный иммунитет к новому коронавирусу. Он их и защищает от заражения. Об этом говорится в статье британских медиков в журнале Science.
Медики провели масштабное исследование образцов крови людей разного возраста. Образцы были взяты до начала пандемии, а также в первые месяцы и все эти анализы показывали отрицательный результат на наличие антител COVID-19. Ученые сравнили эти анализы с образцами крови людей, которые переболели коронавирусом и выяснили интересную особенность.
Как отмечают врачи, у некоторых людей, которые контатировали с новым коронавирусом, присутствуют иммуноглобулины G (IgG), которые связывают S-белок. Из общей выборки ученые сделали выводы, что около 5% взрослых, и около 44% детей могут иметь иммунитет от COVID-19, который у них выработался не после перенесенной болезни.
IgG – часть приобретенного иммунитета, который появляется у людей после инфицирования коронавирусами. Эти кросс-реактивные антитела не столь эффективны в связывание S-белка, но предназначены именно для него.
Кроме того, наличие этих антител может существенно влиять на течение болезни и даже на ход развития эпидемии.
Ранее сообщалось, что в Украину привезли 14 тысяч флаконов препарата от COVID-19. Всего ожидается закупка более 28 тысяч флаконов.
Также мы писали о том, что в США одобрили первый препарат для лечения коронавируса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
У МОЗ роз'яснили умови введеної напередодні заборони на планові операції - стосуватиметься вона не всіх пацієнтів
Сейчас в Украине циркулирует несколько штаммов коронавируса и человек может повторно заразиться
Украина перешла на второй этап реагирования на распространение коронавируса
В то время как все человечество надеется на вакцину от коронавируса, ученые засомневались в ее эффективности
Так как коронавирус в Украине продолжает свирепствовать, власти вынуждены вводить жесткие ограничительные меры