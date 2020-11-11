У Єревані затримали шістьох протестувальників [ Редактировать ]
У Єревані затримали шістьох осіб, яких звинувачують у закликах до захоплення влади та спробі насильницького повалення конституційного ладу. Про це написав у "Фейсбуці" голова апарату уряду Вірменії Едуард Агаджанян.
За його словами, двоє із затриманих, зокрема, напали на спікера парламенту Вірменії Арарата Мірзояна.
Нагадаю, раніше Вірменія підписала угоду про припинення війни в Нагірному Карабасі з першої ночі 10 листопада. За документом, Росія вводить свої війська до регіону як "миротворчі".
Напередодні незгодні захопили будівлі уряду та парламенту. Мітингарі вважають це рішення зрадою.
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