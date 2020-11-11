Премьер Армении объяснил подписание соглашения по Карабаху [ Редактировать ]
В среду, 11 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил, что подписал соглашение по Карабаху, чтобы избежать военного коллапса. Соглашение по Карабаху позволило сохранить то, что непризнанная республика могла не удержать.
По его словам, могли пасть крупные города.
"Если бы продолжались боевые действия, то была очень большая вероятность, что пали бы Степанакерт, Мартуни, Аскеран. Впоследствии тысячи наших солдат могли бы оказаться в окружении, то есть случился бы коллапс. Мы были вынуждены подписать данное соглашение", - отметил он.
По его словам, Генштаб докладывал о проблемах с ресурсами, политическое руководство Арцаха разделяло эту позицию.
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