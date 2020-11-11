Про це повідомляє видання "Блумберг" з посиланням на власні джерела в Конгресі

Конгрес США посилює санкції проти "Північного потоку - 2". Представники обох палат домовилися ввести додаткові обмеження щодо російського газогону до проєкту оборонного бюджету США на наступний рік.

Про це повідомляє видання "Блумберг" з посиланням на власні джерела в Конгресі. Додаткові санкції спрямують проти страхових та сертифікаційних компаній, які працюють з росіянами щодо завершення проєкту.

Бюджет мають ухвалити до кінця року.