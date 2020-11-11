Конгрес США посилить санкції проти "Північного потоку-2" [ Редактировать ]
Конгрес США посилює санкції проти "Північного потоку - 2". Представники обох палат домовилися ввести додаткові обмеження щодо російського газогону до проєкту оборонного бюджету США на наступний рік.
Про це повідомляє видання "Блумберг" з посиланням на власні джерела в Конгресі. Додаткові санкції спрямують проти страхових та сертифікаційних компаній, які працюють з росіянами щодо завершення проєкту.
Бюджет мають ухвалити до кінця року.
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