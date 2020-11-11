Дом Шерлока Холмса на Бейкер-стрит: журналисты узнали владельцев [ Редактировать ]
Источник: adeecodedlife.com
Здание на Бейкер-стрит в Лондоне, где, согласно произведениям Артура Конан-Дойля, жил легендарный сыщик Шерлок Холмс, принадлежит семье первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает The Times.
Дом по адресу Бейкер-стрит, 221b, на 90% находится в собственности 57-летней дочери экс-президента Дариги Назарбаевой, еще 10% записаны на ее сына Нурали Назарбаева.
Клану Назарбаевых принадлежат земля и дома от 215 до 237 по Бейкер-стрит, утверждает издание. Формально они записаны на компанию Farmont Baker Street Limited, которая приобрела их за 140 млн фунтов стерлингов (5,2 млрд грн - ред.).
В августе "Подробности" сообщали, что у Нурсултана Назарбаева умер внук - 30-летний Айсултан Назарбаев.
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