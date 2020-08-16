У Нурсултана Назарбаева умер внук [ Редактировать ]
Фото: Радио Азаттык
В Лондоне от остановки сердца скончался внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан.
Об этом сообщает Zakon.kz.
По информации, Айсултану Назарбаеву было 30 лет и он, из-за пристрастия к наркотикам, проходил лечение в одной из европейских клиник.
Отмечается, что Айсултана Назарбаева осенью 2019 года к условному сроку за нападение на полицейского в Лондоне. 13 февраля 2020 года Айсултан попросил политического убежища у Великобритании. По его словам, на это шаг его вынудило якобы давление, оказываемое семьей.
Ранее мы писали, что у президента США Дональда Трампа умер брат. Мужчину накануне госпитализировали с тяжелой болезнью.
по теме
Prev Next
11 августа 2020 07:24
В Индии обнаружили двуглавую "убийцу" (видео)
Она является одной из самых ядовитых в стране
02 августа 2020 15:24
В Индии подъемный кран "похоронил" рабочих
Монтажные работы осуществляли 20 человек