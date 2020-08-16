В Лондоне от остановки сердца скончался внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан.

Об этом сообщает Zakon.kz.

По информации, Айсултану Назарбаеву было 30 лет и он, из-за пристрастия к наркотикам, проходил лечение в одной из европейских клиник.

Отмечается, что Айсултана Назарбаева осенью 2019 года к условному сроку за нападение на полицейского в Лондоне. 13 февраля 2020 года Айсултан попросил политического убежища у Великобритании. По его словам, на это шаг его вынудило якобы давление, оказываемое семьей.

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