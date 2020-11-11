В Тамбовской области осталось всего два волка. Такие удручающие факты сообщил начальник отдела управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира региона Алексей Соколов, передает ТАСС.

В этом году мы зарегистрировали на территории региона всего двух волков, в прошлом году их было четыре, а, к примеру, в 2007-м мы фиксировали десять голов. Учет зверя ведется по его следам, для этого применяются специальные расчеты, учитывается также маршрут животного. Разумеется, это непростой процесс, ведь лес не сарай, куда можно загнать всех животных и пересчитать по головам, поэтому подсчет относительный.

Огромная популяция хищника на Тамбовщине была в годы Второй мировой войны. Позже их стали отстреливать из-за угрозы для домашнего скота. Добыча волка в регионе все еще разрешена. В среднем за сезон выдают около 10-12 таких разрешений. Но за последние 5 лет в регионе не было отстрелено ни одного волка.

Выражение "Тамбовский волк тебе товарищ!" стало крылатым после выхода в 1973 году комедии Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию".

В июле "Подробности" сообщали, что в Луганской области волк утащил девочку.