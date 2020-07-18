В Луганской области волк утащил девочку [ Редактировать ]
На оккупированной части Луганской области волк утащил двухгодовалую девочку прямо со двора частного дома. На следующий день обнаружили ее останки. Об этом сообщает Telegram-канал "Луганский инсайд".
Трагедия произошла 16 июля в Славяносербском районе в селе Петровеньки. Мать вызвала полицию, на место происшествия приезжали полиция, прокуратура и кинологи. Поиски продолжались всю ночь, а на утро обнаружили обглоданное тело ребенка.
Отмечается, что в ОРЛО волки сильно расплодились. Хищники были замечены в Фрунзе, Хорошее и Петровеньки.
Ранее сообщалось, сколько получат погорельцы в Луганской области.
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