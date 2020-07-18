На оккупированной части Луганской области волк утащил двухгодовалую девочку прямо со двора частного дома. На следующий день обнаружили ее останки. Об этом сообщает Telegram-канал "Луганский инсайд".

Трагедия произошла 16 июля в Славяносербском районе в селе Петровеньки. Мать вызвала полицию, на место происшествия приезжали полиция, прокуратура и кинологи. Поиски продолжались всю ночь, а на утро обнаружили обглоданное тело ребенка.

Отмечается, что в ОРЛО волки сильно расплодились. Хищники были замечены в Фрунзе, Хорошее и Петровеньки.

Ранее сообщалось, сколько получат погорельцы в Луганской области.