В сеть "слили" снимки квартиры Данилко в центре Киева [ Редактировать ]
В сети появились снимки трехуровневой квартиры знаменитого украинского артиста Андрея Данилко. Квратира находится в самом центре Киева, на Крещатике, и была куплена более 10 лет назад. Об этом пишет издание "1 минута".
Стоимость квартиры Андрея Данилко на момент приобретения составила 1,2 миллиона долларов. Дом относится к памяткам архитектуры и для того, чтобы там сделать перепланировку артисту пришлось купить сразу две квартиры и объединить их в одну.
Квартира Андрея Данилко состоит из:
- 12 комнат
- 6 санузлов
- 3 ванных комнат.
Проживает артист один. Интерьер оформлен в классическом стиле, присутствуют различные предметы искусства, а также есть оформление с золоченными поверхностями.
Это не единственное жилье Андрея Данилко. В престижном поселке Буча у артиста есть особняк в 4 этажа. Со стороны это здание сильно похоже на небольшой отель.
Фото: odnaminyta.com
Ранее мы писали о том, что у 46-летнего Андрея Данилко посреди концерта случилась блокада сердца, и ему с трудом удалось закончить выступление.
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