В сети появились снимки трехуровневой квартиры знаменитого украинского артиста Андрея Данилко. Квратира находится в самом центре Киева, на Крещатике, и была куплена более 10 лет назад. Об этом пишет издание "1 минута".

Стоимость квартиры Андрея Данилко на момент приобретения составила 1,2 миллиона долларов. Дом относится к памяткам архитектуры и для того, чтобы там сделать перепланировку артисту пришлось купить сразу две квартиры и объединить их в одну.

Квартира Андрея Данилко состоит из:

12 комнат

6 санузлов

3 ванных комнат.

Проживает артист один. Интерьер оформлен в классическом стиле, присутствуют различные предметы искусства, а также есть оформление с золоченными поверхностями.

Это не единственное жилье Андрея Данилко. В престижном поселке Буча у артиста есть особняк в 4 этажа. Со стороны это здание сильно похоже на небольшой отель.

Фото: odnaminyta.com

Ранее мы писали о том, что у 46-летнего Андрея Данилко посреди концерта случилась блокада сердца, и ему с трудом удалось закончить выступление.