В США готовят дополнительные санкции против российского газопровода "Северный поток-2". Даже если Россия сможет его достроить, она не сможет его запустить. Ему не удастся пройти нужную сертификацию перед началом работы. Об этом сообщает Bloomberg.

Стоимость трубопровода, который должен соединить Россию с Германией, уже составила 11,2 миллиарда долларов. Однако строительство "Северного потока-2" заморожено уже практически год.

Теперь стало известно, что в США представители обеих палат Конгресса согласились, что новые ограничения коснутся страховых фирм и компаний по технической сертификации. Новые санкции пропишут в дополнении к законопроекту об оборонном бюджете, который должен быть одобрен до конца 2020 года.

В прошлом году США ввели санкции, помешавшие строительству последних 160 километров газопровода.

Компания AllSeas Group не предоставила свое спецсудно для прокладки российской трубы на дне Балтийского моря.

Издание считает, что новые санкции не дадут операторам кораблей получить страховку и технические сертификаты, которые им будут необходимы для работы в акватории Дании.

"Как я понимаю, если сертификация газопровода будет запрещена, его запустить будет очень трудно. Из-за новых санкций "Северному потоку-2" нужно будет найти такое сертификационное агентство, которое бы хотело попасть под санкции", - сказал старший аналитик компании Sova Capital Митч Дженнингс.

Напомним, Госдепартамент США сообщил о расширении санкций против "Северного потока-2". А глава Еврокомиссии призвала изменить подход к вопросу "Северного потока-2".