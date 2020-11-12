У ПАР відновлюють популяцію пінгвінів [ Редактировать ]
Південноафриканські екологи випустять у дику природу пінгвінів, яких виростили в неволі. Починаючи з 2021 року, щороку відпускатимуть півтисячі молодих птахів.
У заповіднику "Мис де Хуп" у такий спосіб хочуть започаткувати нову колонію пінгвінів - усе аби відродити їхню популяцію у прибережних регіонах. Нині африканські пінгвіни під загрозою зникнення. За 100 років кількість дорослих пар скоротилася з одного мільйона до 13 тисяч.
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