Південноафриканські екологи випустять у дику природу пінгвінів, яких виростили в неволі. Починаючи з 2021 року, щороку відпускатимуть півтисячі молодих птахів.

У заповіднику "Мис де Хуп" у такий спосіб хочуть започаткувати нову колонію пінгвінів - усе аби відродити їхню популяцію у прибережних регіонах. Нині африканські пінгвіни під загрозою зникнення. За 100 років кількість дорослих пар скоротилася з одного мільйона до 13 тисяч.