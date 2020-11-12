В аргентинской столице Буэнос-Айресе молодой человек во время поездки на велосипеде не справился су правлением и упал на огромный кактус. Об этом сообщает Daily Mail.

Байкера спасло защитное обмундирование, так как колючки могли лишить его зрения.

Я не заметил выбоину в асфальте и попал в нее. К счастью, на мне были очки и шлем, и мои лицо и голова не пострадали. Колючки, которые воткнулись в мое тело, могли бы ослепить меня.

Отмечается, что прохожие попытались извлечь из Морено иголки и доставили пострадавшего в больницу.

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