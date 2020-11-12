Жительница Германии стала первой пациенткой, которой поставили диагноз "хантавирус". Об этом сообщает пресс-служба клиники "Шарите".

Болезнь попала в организм немки через укус домашней крысы, которую завезли из-за рубежа.

Свое изначальное происхождение вирус берет в Азии и, возможно, был завезен в Европу дикими крысами на судах. Однако ранее он не наблюдался в Германии.

Отмечается, что инфицированную госпитализировали в больницу с почечной безопасностью. Новонайденная "версия" вируса ранее была неизвестной. В случае появления у пациентов тяжелой формы инфекции может наблюдаться также кровотечение.

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