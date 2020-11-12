Боротьба за голоси у Рівному: "Опозиційна платформа - За життя" відстоюватиме вибір людей [ Редактировать ]
Забракло одного голосу. Рівненський суд відмовив "Опозиційній платформі - За життя" в перерахунку голосів.
Політсила боролася за прохідний бар'єр до обласної ради. Рішення суду, вже заявили в місцевому осередку партії, оскаржуватимуть. Апеляцію подадуть упродовж двох наступних днів. Нагадаю, за даними обласного Тервиборчкому, ОПЗЖ на виборах до Рівненської обласної ради набрала чотири цілих 99 відсотків голосів виборців. Протоколи тоді віддали на уточнення, але повернули їх уже з даними, які суттєво відрізнялися від початкових.
Михайло Бузинарський, голова Рівненської регіональної організації політичної партії "Опозиційна платформа - За життя":
Суд решил то, что наших граждан можно позбавить их избирательного права, можна росчерком пера чиновника территориальной дильничной комисии исправить голоса в сторону уменьшения. Набранные кандидатом в депутаты и политической партии. Поэтому мы все-таки сделаем попытку отстоять выбор наших избирателей и обратился с апеляционной жалобой до восьмого апеляциоонного административного суда.
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