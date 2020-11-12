Забракло одного голосу. Рівненський суд відмовив "Опозиційній платформі - За життя" в перерахунку голосів.

Політсила боролася за прохідний бар'єр до обласної ради. Рішення суду, вже заявили в місцевому осередку партії, оскаржуватимуть. Апеляцію подадуть упродовж двох наступних днів. Нагадаю, за даними обласного Тервиборчкому, ОПЗЖ на виборах до Рівненської обласної ради набрала чотири цілих 99 відсотків голосів виборців. Протоколи тоді віддали на уточнення, але повернули їх уже з даними, які суттєво відрізнялися від початкових.

Михайло Бузинарський, голова Рівненської регіональної організації політичної партії "Опозиційна платформа - За життя":