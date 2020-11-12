Комітет з питань свободи слова може винести на обговорення ситуацію навколо журналіста Дениса Бігуса. Напередодні на його рахунки та майно виконавці наклали арешт. Журналіст програв суд, який зобов'язав його спростувати поширену стосовно одного з екс-посадовців інформацію. Детальніше - Даніїл Снісар.

У скандалі з керівником Bihus.Info Денисом Бігусом - суд поставив крапку. Автора й ведучого програми антикорупційних розслідувань "Наші гроші" визнали винним у наклепі на Сергія Семочка - колишнього першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки. В одній із програм журналісти начебто викрили його та родичів експосадовця в тому, що вони мають російські паспорти, бізнес в окупованому Криму та майно на 8 мільйонів доларів. Але суд підтвердження цій інформації - не дав.

Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України:

Судова практика, коли позов йде до наклепницької, як вважають інформації, образи честі і гідності - це загальна світова практика. Ми все ж таки закликаємо фігурантів чи розслідувань - знайти порозуміння із журналістами. Якщо у тебе є спростування, якісь докази, якісь контрдокази - то звертатись до журналістів і пробувати залагодити якось всю цю ситуацію.

На рахунки та майно Дениса Бігуса суд наклав арешт. Також на користь позивача йому доведеться сплатити майже 25 тисяч гривень судових витрат і 40 тисяч на лінгвістичну експертизу. Відповідне рішення суду вже набуло чинності. Але чи подала розслідницька агенція апеляцію - дізнатися не вдалося. Медіа скандал не коментує. Водночас у парламентському комітеті з питань свободи слова щодо Дениса Бігуса скликають засідання.

Нестор Шуфрич, голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова:

Мы его пригласим на заседание комитета. Сейчас эксперты комитета решают, кого пригласить со второй стороны. И, безусловно, мы будем принимать решение, которое будет стимулировать и защищать право журналиста - подавать информацию. Конечно, это не снимает с журналиста ответственности за ту информацию, которую он подает.

Та чи прийде на нього керівник Bihus.Info і якими фактами апелюватиме? Найближче засідання Комітету з питань свободи слова заплановане на 18 листопада.