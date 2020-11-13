В пятницу, 13 ноября, заместитель Ермака Михаил Подоляк заявил, что глава Офиса президента Андрей Ермак примет решение по заявлению об отставке своего советника Игоря Уманского после личной встречи. Об этом сообщает НВ.

Глава Офиса сейчас, по известным причинам, находится на изоляции. С Игорем Уманским у них состоялся предварительный телефонный разговор. Договорились о том, что заявление пока будет на столе у главы, но окончательное решение по нему будет принято только после личной встречи.

Тогда же глава даст оценку мотивации Игоря Ивановича и примет окончательное решение", - заявил он.

Напомним, ранее Игорь Уманский написал заявление об увольнении с должности внештатного советника руководителя Офиса президента.