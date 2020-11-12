Внештатный советник председателя Офиса президента Игорь Уманский подал заявление на увольнение с должности. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Карантин выходного дня? Ок! Тогда - все на выход! И я начну первый. Соответствующее заявление подал на Банковую. О причинах отставки - все после принятия решения по моему заявлению. Обязательно приглашу всех, кому не безразлично. Отдыхайте!" - написал Игорь Уманский.

В заявлении, которое датируется 12 ноября 2020 года, указано, что он просит освободить его от занимаемой должности по собственному желанию.

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