Карантин "выходного дня": в Офисе президента начали увольняться чиновники [ Редактировать ]
Внештатный советник председателя Офиса президента Игорь Уманский подал заявление на увольнение с должности. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Карантин выходного дня? Ок! Тогда - все на выход! И я начну первый. Соответствующее заявление подал на Банковую. О причинах отставки - все после принятия решения по моему заявлению. Обязательно приглашу всех, кому не безразлично. Отдыхайте!" - написал Игорь Уманский.
В заявлении, которое датируется 12 ноября 2020 года, указано, что он просит освободить его от занимаемой должности по собственному желанию.
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