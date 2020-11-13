Затишшя на Донбасі: противник укріплює свої позиції [ Редактировать ]
Українські оборонці пильності не втрачають, бо окупанти і далі укріплюють свої позиції. Докладніше про ситуацію на передовій - Геннадій Вівденко.
Перевірка зброї повсякчасно, незважаючи на перемир'я. Цей автоматичний гранатомет завжди має бути готовий до відсічі. Противник уже котрий день на цій ділянці фронту у Луганській області вогонь не відкриває, але укріплює свої позиції.
Леонід, військовослужбовець Збройних сил України:
Продовжують окопну війну готуються до зими обладнують свої позиції. На Луганщині тривали пожежі позиції трохи по вигоріли готують сові окопи бліндажі окопи використовуючи режим тиші.
Противник тут поводиться зухвало та провокативно. Випробовує нерви наших бійців.
Віталій, військовослужбовець Збройних сил України:
Провокують на те, щоб стріляли. Але того ми не робимо, бо є наблюдателі і вони доповідають що в нас на позиціях, але є такі моменти коли вони вже нагло роблять. Йде команда, якщо в случай повторного відкривати вогонь, але такого не трапилося ще. Все закінчується на паузі
Наразі на цій позиції відвертої ворожої агресії бійці не відзначають. Триває тривожне затишшя.
Роман, військовослужбовець Збройних сил України:
На рушень по наших територія не було. Нерозлабляємося держим все під контролем.
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