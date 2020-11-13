У світі на COVID-19 захворіло ще понад 643 тисячі людей, загалом інфікованих - більше п'ятдесяти трьох мільйонів

У світі на COVID-19 захворіло ще понад 643 тисячі людей, загалом інфікованих - більше п'ятдесяти трьох мільйонів. У лідерах за кількістю нових пацієнтів уже традиційно США, а також Індія та Італія. Докладніше про епідеміологічну ситуацію у світі та спроби подолати пандемію - дивіться в нашому огляді.

Австралія наблизилася ще на один крок до створення власної вакцини від коронавірусу. Препарат успішно пройшов перший етап клінічних випробування. За підсумками якого: препарат безпечний та ефективний особливо для людей похилого віку. Якщо вакцина успішно пройде наступні етапи випробувань - перші дози для австралійців випустять вже в першій половині наступного року. Загалом у світі розробляють понад 150 потенційних вакцин проти Ковіду. Близько 40 вже випробовують на людях.

Смертність від коронавірусу значно нижча, ніж вважалося спочатку пандемії. Раніше близько 0,9 відсотка інфікувань закінчувались летально, а нині майже на третину менше.

Зокрема, й через те, що лікарі винайшли ефективніші способи догляду за пацієнтами, а саме: використання препаратів з розрідження крові і кисневої підтримки. Такого висновку дійшли дослідники Інституту показників і оцінки здоров'я Вашингтонського університету.

При цьому показник смертності, імовірно, ще нижчий за заявлений, адже багато людей хворіють безсимптомно та не звертаються до лікарів - припускають вчені. Група ризику залишається незмінна: це люди похилого віку, з хронічними захворюваннями та із зайвою вагою.

Сумнозвісну російську вакцину "Спутник V" випробовуватимуть в Індії. Там проведуть другу та третю фазу клінічних випробувань препарату. За результатами яких вирішать чи вакцинуватимуть індусів цим препаратом. Попри гучні заяви Кремля про дієвість "Спутника" - його ефективність досі не доведена. Нині вакцину тестують на 40-ка тисячах росіян. Також випробування тривають, зокрема, у Білорусі та Венесуелі.

ВООЗ перевірить російську вакцину "Спутник V ". Нещодавно РФ заявила, буцімто, ефективність їхнього препарату - 92 відсотки. Така приголомшлива статистика змусила ВООЗ розпочати перемовини з творцями російської вакцини щодо її включення до списку препаратів, рекомендованих в екстренних ситуаціях.

Щоправда, Росія й досі затягує з передачею даних про свій препарат Всесвітній організації здоров'я. Тож достеменно не відомо, чи взагалі відповідає "Спутник V" міжнародним стандартам. Тим часом у деяких добровольців, на яких випробовували кремлівську сироватку виявили коронавірус, були випадки інфікування і серед медиків щеплених тим самим препаратом.