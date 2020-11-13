Вірусу не існує, маски не потрібні: "Подробиці тижня" розбивають докази ковід-дисидентів [ Редактировать ]
Учені дізнаються дедалі більше про новий штам коронавірусу, який зараз шириться світом. Це вже дещо інша загроза, ніж була на початку пандемії. Вірус став заразнішим. Більшість людей це усвідомлює. Як і необхідність захищати себе - носити маску, користуватися дезінфекторами, обмежувати контакти. Але при цьому - все одно є категорія людей, які вперто заперечують ковід! Хто вони - ці коронавірусні дисиденти? Галина Якушко - далі.
Маски карантинного розбрату! Через них сваряться і б'ються...
Ковідні дисиденти носять маски на бороді, шиї і навіть на потилиці!
У меня одета маска, какие проблемы ко мне?! - Я не вижу вашей маски. - Вы видите мою масочку и вот это вот передадите в полицию.
А насправді ризикують здоров'ям, своїм і чужим.
Якщо ви не хочете носити звичайну маску, - то будете носити кисневу!
Певно, багато хто з нас бачив ось такий інфоплакат. На ньому - ймовірність передачі коронавірусу, коли дві людини в масці та без неї. Так от можливість заразитися знижується до півтора відсотка, якщо обидва носитимуть маску!
Чому ж тоді так багато противників? І що це за дивний тренд - носити маски під носом чи на підборідді? Я вирушаю в осередок ковідних дисидентів - київський метрополітен. До речі, саме транспорт місце, де, за словами лікарів, заражається кожен третій пацієнт. Що бачимо? Більшість пасажирів при вході - маску одягають правильно. Утім не всі.
Чи справді маска впливає на здатність дихати?
Цей апарат став відомим із початком епідемії коронавірусу. Це пульсоксиметр. Він вимірює рівень кисню в крові. Так от ми проведемо експеримент і перевіримо, чи справді в масці так важко дихати і чи впливає її носіння на рівень кисню у крові. Про результати експерименту трохи згодом.
А поки що про тих, хто взагалі не вірить у коронавірус.
Потому что вируса не существует.
І ані статистика, яка зростає щодня, ані реальні історії тих, хто перехворів на ковід, їх не переконують.
Потому что это параноя. - Ви не вірите? - Нет.
Психологи кажуть: позиція заперечення очевидного - просто захист. Таким людям комфортніше жити в мильній бульбашці.
Павло Дима, психолог:
Такий прошарок, який не реагує на якісь зміни, хто хоче жити так як вчора і позавчора як 10 років назад для нього це перешкода, що треба якусь маску навіщо усвідомити і пускати в голову нову інформацію.
Єдиний спосіб якщо не переконати, то бодай дисциплінувати ковідних скептиків - це штрафи. І така практика є в усьому світі. Українські депутати теж вирішили: не носиш маски в громадському місці викладай від ста сімдесяти до двохсот п'ятдесяти гривень. Без суду і слідства, а просто на місці. Полювати на незамаскованих порушників карантинного спокою - може поліція та муніципальна варта. І вони вже чергують на станціях метро.
Єлизавета Козорог, речниця КП "Муніципальна охорона" Київської міської ради:
Вони мають право штрафувати. Просто наразі ще все таки стараємося обходитися спокійними такими заходами для того аби не виникало ще більше конфліктних ситуацій. - А чому не штрафуєте? - Тому що поки шо такої вказівки не було.
Та є дещо страшніше за штрафи. Госпітальна перспектива.
Ольга Голубовська, інфекціоніст, доктор медичних наук:
Все ковидоскептики заканчиваются на пороге переполненных отделений реанимации.
Ігор Троцько, хворий на коронавірус:
У масці я буваю практично весь час. Я навіть сплю з маскою.
Це відео Ігор відзняв для нас із лікарняної палати для ковідних хворих. Він лежить на животі, бо так йому легше. В Ігоря уражені 50 відсотків легень! Коли тільки-но потрапив у лікарню, без кисневої маски не міг дійти навіть до вбиральні. Тому будь-який скепсис щодо існування коронавірусу або доцільності масок він сприймає без копроміссів.
Ігор Троцько, хворий на коронавірус:
Ця хвороба не вибирає, вона вражає не тільки старших, а й багато молодих людей знаходяться тут.
Ми ще повернемося до нашого героя Ігоря, а поки що до експерименту. Про рівень кисню та маски.
Я поміряю рівень кисню в крові з маскою і без. Чи буде він відрізнятися?
Зараз у мене рівень кисню в крові - дев'яносто дев'ять відсотків.
У масці я буду сидіти 30 хвилин, це той час, який ми зазвичай проводимо в транспорті, а потім поміряю рівень кисню.
Тим часом у Ігоря ситуація з рівнем кисню була критичною.
Ігор Троцько, хворий на коронавірус:
Ти не можеш просто вдихнути на повні легені. Спочатку менше, але з кожним днем ставало все сильніше.
Звісно, після таких слів, нарікання людей на дискомфорт у масці, недоречне.
Нет, я не боюся. Потому что баранавирус меня не берет.
Тож зараз саме час оголосити результати нашої перевірки.
Час вийшов. Знову міряємо рівень кисню - дев'яносто дев'ять нічого не змінилося.
І в масці, і без маски - дихається однаково добре. Тож чи варта звичайна впертість великого ризику? Коли одна поїздка в транспорті із маскою під носом може перетворитися на лікарняну палату із кисневим балоном.
Ігор Троцько, хворий на коронавірус:
Найгірше, що могло зі мною статися, це те, що ми не можемо бути зараз із моєю сім'єю разом.
по теме
В Україні й досі, аби зробити безкоштовний тест на СOVID-19, потрібно чекати по кілька тижнів. За цей час люди встигають одужати
Люди стали менее ответственно относиться к масочному режиму, и не меняют маски в течение длительного времени
Пацієнтам доводиться по кілька годин чекати на прийом лікаря. Та й самі медики страждають не менше, бо кількість хворих зростає, а медперсоналу - меншає
У некоторых пациентов коронавирус проходит бессимптомно
У МОЗ роз'яснили умови введеної напередодні заборони на планові операції - стосуватиметься вона не всіх пацієнтів