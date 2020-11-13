І в масці, і без маски дихається однаково добре

Учені дізнаються дедалі більше про новий штам коронавірусу, який зараз шириться світом. Це вже дещо інша загроза, ніж була на початку пандемії. Вірус став заразнішим. Більшість людей це усвідомлює. Як і необхідність захищати себе - носити маску, користуватися дезінфекторами, обмежувати контакти. Але при цьому - все одно є категорія людей, які вперто заперечують ковід! Хто вони - ці коронавірусні дисиденти? Галина Якушко - далі.

Маски карантинного розбрату! Через них сваряться і б'ються...

Ковідні дисиденти носять маски на бороді, шиї і навіть на потилиці!

У меня одета маска, какие проблемы ко мне?! - Я не вижу вашей маски. - Вы видите мою масочку и вот это вот передадите в полицию.

А насправді ризикують здоров'ям, своїм і чужим.

Якщо ви не хочете носити звичайну маску, - то будете носити кисневу!

Певно, багато хто з нас бачив ось такий інфоплакат. На ньому - ймовірність передачі коронавірусу, коли дві людини в масці та без неї. Так от можливість заразитися знижується до півтора відсотка, якщо обидва носитимуть маску!

Чому ж тоді так багато противників? І що це за дивний тренд - носити маски під носом чи на підборідді? Я вирушаю в осередок ковідних дисидентів - київський метрополітен. До речі, саме транспорт місце, де, за словами лікарів, заражається кожен третій пацієнт. Що бачимо? Більшість пасажирів при вході - маску одягають правильно. Утім не всі.

Чи справді маска впливає на здатність дихати?

Цей апарат став відомим із початком епідемії коронавірусу. Це пульсоксиметр. Він вимірює рівень кисню в крові. Так от ми проведемо експеримент і перевіримо, чи справді в масці так важко дихати і чи впливає її носіння на рівень кисню у крові. Про результати експерименту трохи згодом.

А поки що про тих, хто взагалі не вірить у коронавірус.

Потому что вируса не существует.

І ані статистика, яка зростає щодня, ані реальні історії тих, хто перехворів на ковід, їх не переконують.

Потому что это параноя. - Ви не вірите? - Нет.

Психологи кажуть: позиція заперечення очевидного - просто захист. Таким людям комфортніше жити в мильній бульбашці.

Павло Дима, психолог:

Такий прошарок, який не реагує на якісь зміни, хто хоче жити так як вчора і позавчора як 10 років назад для нього це перешкода, що треба якусь маску навіщо усвідомити і пускати в голову нову інформацію.

Єдиний спосіб якщо не переконати, то бодай дисциплінувати ковідних скептиків - це штрафи. І така практика є в усьому світі. Українські депутати теж вирішили: не носиш маски в громадському місці викладай від ста сімдесяти до двохсот п'ятдесяти гривень. Без суду і слідства, а просто на місці. Полювати на незамаскованих порушників карантинного спокою - може поліція та муніципальна варта. І вони вже чергують на станціях метро.

Єлизавета Козорог, речниця КП "Муніципальна охорона" Київської міської ради:

Вони мають право штрафувати. Просто наразі ще все таки стараємося обходитися спокійними такими заходами для того аби не виникало ще більше конфліктних ситуацій. - А чому не штрафуєте? - Тому що поки шо такої вказівки не було.

Та є дещо страшніше за штрафи. Госпітальна перспектива.

Ольга Голубовська, інфекціоніст, доктор медичних наук:

Все ковидоскептики заканчиваются на пороге переполненных отделений реанимации.

Ігор Троцько, хворий на коронавірус:

У масці я буваю практично весь час. Я навіть сплю з маскою.

Це відео Ігор відзняв для нас із лікарняної палати для ковідних хворих. Він лежить на животі, бо так йому легше. В Ігоря уражені 50 відсотків легень! Коли тільки-но потрапив у лікарню, без кисневої маски не міг дійти навіть до вбиральні. Тому будь-який скепсис щодо існування коронавірусу або доцільності масок він сприймає без копроміссів.

Ігор Троцько, хворий на коронавірус:

Ця хвороба не вибирає, вона вражає не тільки старших, а й багато молодих людей знаходяться тут.

Ми ще повернемося до нашого героя Ігоря, а поки що до експерименту. Про рівень кисню та маски.

Я поміряю рівень кисню в крові з маскою і без. Чи буде він відрізнятися?

Зараз у мене рівень кисню в крові - дев'яносто дев'ять відсотків.

У масці я буду сидіти 30 хвилин, це той час, який ми зазвичай проводимо в транспорті, а потім поміряю рівень кисню.

Тим часом у Ігоря ситуація з рівнем кисню була критичною.

Ігор Троцько, хворий на коронавірус:

Ти не можеш просто вдихнути на повні легені. Спочатку менше, але з кожним днем ставало все сильніше.

Звісно, після таких слів, нарікання людей на дискомфорт у масці, недоречне.

Нет, я не боюся. Потому что баранавирус меня не берет.

Тож зараз саме час оголосити результати нашої перевірки.

Час вийшов. Знову міряємо рівень кисню - дев'яносто дев'ять нічого не змінилося.

І в масці, і без маски - дихається однаково добре. Тож чи варта звичайна впертість великого ризику? Коли одна поїздка в транспорті із маскою під носом може перетворитися на лікарняну палату із кисневим балоном.

Ігор Троцько, хворий на коронавірус: