Министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на решение Львовского городского совета относительно карантина выходного дня. Министр отметил, что объявление выходных дней рабочими не поможет избежать карантина.

Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.

Как пояснил Степанов, в постановлении Кабинета министров о карантине выходного дня речь идет не о "выходных", а о периоде времени с полуночи субботы до 00:00 понедельника, поэтому объявление субботы и воскресенья рабочими днями не поможет обойти это решение правительства.

"Они бы еще переименовали субботу и воскресенье, потому что у нас в постановлении с нуля часов субботы до нуля часов понедельника", - заявил он.

Ранее мы писали, какие города отказались от карантина "выходного дня".