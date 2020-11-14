Коронавирус "сократит" зарплаты футболистам испанского гранда [ Редактировать ]
Руководство футбольного клуба "Реал" Мадрид решило сократить зарплаты игрокам в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает ESPN.
Клуб собирается уменьшить расходы за счет уменьшения выплат футболистам основного состава в 2021 году.
Отмечается, что в ближайшие дни бюджет будет утвержден правлением, после чего его предоставят игрокам для обсуждения. Отмечается, что представлять интересы команды в переговорах по зарплатам будет капитан Серхио Рамос и вице-капитан Марсело, а также французские игроки Рафаэль Варан и Карим Бензема. Игроки с пониманием отнеслись к такому решению.
Читайте также, профсоюз футболистов Английской премьер-лиги заблокировал сокращение зарплат. Необходимость снижения зарплат АПЛ оправдывала тем, что суммарные потери клубов из-за коронавируса могут превысить 1 млрд фунтов стерлингов.
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