В Україні зафіксували новий анти-рекорд COVID-19 [ Редактировать ]
На сьогодні маємо "ковідний" рекорд - понад 12 з половиною тисяч хворих за останню добу.
Попереду: Київ, Запорізька, Одеська, Харківська та Київська області. Столиця - з найбільшою кількістю інфікованих.
Найздоровішими залишаються Луганщина, Херсонщина та Кіровоградщина. 191 людина померла. Одужало трохи менше як 5 тисяч осіб.
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