Карантин выходного дня: в Киеве оштрафовали первое кафе [ Редактировать ]
В Киеве, 14 ноября, в центре города оштрафовали одно из заведений общественного питания за несоблюдение карантина выходного дня. Об этом сообщает Telegram-канал "Типичный Киев".
"Первый пошел. Одно из столичных кафе на пл. Льва Толстого поймали на нарушении "карантина выходного дня", – говорится в сообщении.
Стоит отметить, что несмотря на все возражения работников кафе, они все же получили штраф.
Важно, что в Украине, с 14 ноября, из-за распространения COVID-19 начал действовать карантин выходного дня. Во время его действия на выходных - с 14 по 30 ноября не будет работать ничего, кроме общественного транспорта, магазинов, заправок, аптек и ряда других учреждений.
Стоит напомним, что некоторые украинские города отказались усиливать карантин выходного дня.
Усиливать карантин отказались:
- Днепр,
- Львов,
- Мукачево,
- Черкассы,
- Тернополь,
- Краматорск,
- Славянск,
- Ривне,
- Житомир,
- Мариуполь.
Главы этих городов считают, что ужесточение карантина в таком виде неэффективное, но последствия для городского бюджета значительные.
Напомним, во Львове исполком принял решение, что суббота и воскресенье до конца ноября будут рабочими днями и это, согласно документу, позволяет работать всем заведениям, на которе распространяется карантин выходного дня.
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