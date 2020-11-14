В Киеве, 14 ноября, в центре города оштрафовали одно из заведений общественного питания за несоблюдение карантина выходного дня. Об этом сообщает Telegram-канал "Типичный Киев".

"Первый пошел. Одно из столичных кафе на пл. Льва Толстого поймали на нарушении "карантина выходного дня", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что несмотря на все возражения работников кафе, они все же получили штраф.

Важно, что в Украине, с 14 ноября, из-за распространения COVID-19 начал действовать карантин выходного дня. Во время его действия на выходных - с 14 по 30 ноября не будет работать ничего, кроме общественного транспорта, магазинов, заправок, аптек и ряда других учреждений.

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Стоит напомним, что некоторые украинские города отказались усиливать карантин выходного дня.

Усиливать карантин отказались:

Днепр,

Львов,

Мукачево,

Черкассы,

Тернополь,

Краматорск,

Славянск,

Ривне,

Житомир,

Мариуполь.

Главы этих городов считают, что ужесточение карантина в таком виде неэффективное, но последствия для городского бюджета значительные.

Напомним, во Львове исполком принял решение, что суббота и воскресенье до конца ноября будут рабочими днями и это, согласно документу, позволяет работать всем заведениям, на которе распространяется карантин выходного дня.

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