UEFA не будет менять места проведения Евро-2020 [ Редактировать ]
Источник: uefa.com
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) не собирается менять план проведения чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщили "РИА Новости" в пресс-службе организации.
Турнир состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но из-за пандемии был перенесен на лето 2021 года. По плану матчи должны принять Баку, Будапешт, Мюнхен, Копенгаген, Дублин, Бильбао, Рим, Амстердам, Санкт-Петербург, Бухарест, Глазго и Лондон.
14 ноября британская Daily Mail со ссылкой на источники в Футбольной ассоциации Англии и UEFA сообщила, что все матчи чемпионата Европы по футболу могут пройти в Великобритании.
Ранее сообщалось, что UEFA почтил память Жванецкого его цитатой о футболе.
по теме
В Исландии сыграно 18 туров из 22-х, турнирный сезон уже дважды прерывался
Киевский клуб наказан денежным штрафом из-за своих же
АПЛ разработает систему тестирование болельщиков на коронавирус
В переговорах по уменьшению жалований будут принимать участие топ-игроки
Встреча пройдет в Лейпциге на стадионе "Ред Булл-Арена"