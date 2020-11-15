Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года Источник: uefa.com

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) не собирается менять план проведения чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщили "РИА Новости" в пресс-службе организации.

Турнир состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но из-за пандемии был перенесен на лето 2021 года. По плану матчи должны принять Баку, Будапешт, Мюнхен, Копенгаген, Дублин, Бильбао, Рим, Амстердам, Санкт-Петербург, Бухарест, Глазго и Лондон.

14 ноября британская Daily Mail со ссылкой на источники в Футбольной ассоциации Англии и UEFA сообщила, что все матчи чемпионата Европы по футболу могут пройти в Великобритании.

Ранее сообщалось, что UEFA почтил память Жванецкого его цитатой о футболе.