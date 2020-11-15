Сейчас главная задача - отстоять результат и не дать украсть нашу победу в Одессе. Об этом после закрытия участков заявил на брифинге кандидат на пост мэра Одессы Николай Скорик.

"Это были очень сложные и грязные выборы. Был задействован админресурс, в ход шли провокации. "Титушки", минирование Одесской городской ТИК, замена членов городской избирательной комиссии - это далеко не полный перечень средств, которые были использованы нашими оппонентами, чтобы дискредитировать избирательную кампанию и подорвать веру одесситов в возможность очищения городской власти", – сказал Николай Скорик.

Он подчеркнул, что сейчас многое будет зависеть от того, как будут считать голоса участковые, районные и территориальные избиркомы.

"Я благодарен всем одесситам, всей моей команде - за помощь и поддержку. Я благодарю членов избирательных комиссий за их работу, за принципиальность и ответственность. Верю, что они честно исполнят свой долг при подсчете голосов", - сказал Николай Скорик.

Согласно результатам экзитпола, проведенного ОО "Прямой выбор" по заказу "7 канала" (Одесса), наибольшее количество голосов получил Николай Скорик, за него проголосовали 50,4% избирателей. За кандидата Геннадия Труханова отдали голоса 46,2% избирателей.