Сенсаційна археологічна знахідка на острові Хортиця. Науковці виявили поховання, якому дві з половиною тисячі років. Що саме знайшли і в чому унікальність - розкаже Сергій Бордюжа.

Наукова експедиція на Хортиці тривала два місяці. Що саме розкопують історики тривалий час замовчували. І от зараз, нарешті, розкрили таємницю. Перед нами поховання скіфського воїна.

Максим Остапенко, директор Національного заповідника "Хортиця":

Вперше з 92 року нам дала приклад не пограбованого скіфського поховання. Навіть рядових скіфів у давнину грабували.

Грабують могили і сьогодні, кажуть у заповіднику. То ж поки сприяє погода, поспішають закінчити всі розкопки, які ведуть на глибині понад три метри.

Cаме поховання це величезна катакомба, вхід до якої був закладений важкими гранітними валунами, кажуть історики. Та й сам воїн велетень, як для свого часу. Майже два метри зростом.

На тазових кістках можна помітити окремі нарости, які свідчать про те, що на кістки було дуже велике навантаження протягом життя. Довгий і тривалий час. В цьому випадку якраз видно, що такі нарости є, і вони свідчать про те, що ця людина практично з коня не злазила. Тобто це був вершник, який дуже великий час провів на коні.

Про це поховання знали ще з початку дев'яностих років минулого сторіччя, кажуть історики. Коли поруч досліджували інший скіфський могильник жіночий.

Тетяна Шелеметьєва, старший науковий співробітник Національного заповідника "Хортиця":

Оці прикраси, які ви бачите, пастове намисто, могло виготовлятися на території Єгипту. І це було предметом імпорту з територій грецьких колоній.

І ось нарешті дійшла черга до поховання воїна.

Дмитро Никоненко, провідний науковий співробітник Національного заповідника "Хортиця":

Тобто тут, скоріш за все, постійно проживали якась частина населення, яка, напевно, контролювала переправу через Дніпро. І якраз на Хортиці була така переправа.

Коли експедицію вже мали завершити, історики несподівано наткнулися на схованку. Під кам'яними брилами виявили два списи. Кажуть, подібну зброю в такому стані тут не знаходили років тридцять.

А так, щоб два цілих списи, вони в комплекті, і вони в похованні воїна, і мають суто ритуальну функцію. Тут треба ще вивчати, з якими обрядами це може бути пов'язане.

Поліна Петрашина, реставраторка наукового відділу Національного заповідника "Хортиця":

Чому ми зараз їх не розчищаємо повністю? Якщо їх розчистити, вони почнуть розпадатись. Тобто, щоб повноцінно провести реставрацію, ми повинні їх забрати у такому стані і розчистити вже в лабораторних умовах.

Усі знахідки науковці планують ретельно дослідити. Щодо місця самого поховання, із часом, там проведуть реконструкцію і облаштують музейний об'єкт просто неба.