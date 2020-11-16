Заручники бюрократії: жителів Черкас прирекли на життя у "льодяних квартирах" [ Редактировать ]
У Черкасах замерзають мешканці багатоквартирного будинку. А все через те, що тамтешні тепломережі не мають господаря. Ще навесні було виявлено прорив на трасі, та от полагодити пошкоджену ділянку нікому. Міська влада, як і теплопостачальник, відхрещується від дірявих труб, але платіжки за опалення регулярно надходять.
Это для кошек, стелю полотенце, что б кошкам на батарее не холодно было сидеть.
Навіть зайшовши в квартиру, Ніна Вікторівна не поспішає роздягатися. Каже, батареї, де сплять її улюбленці - кішки, холодні, як лід. І ця ситуація в їхньому будинку триває вже кілька років. Хоча за платіжками цього не скажеш, жаліється пенсіонерка.
Ніна Шаповалова, мешканка будинку:
В феврале принесли за опалення в феврале месяце. И меня чуть инфаркт не хватил - 2750, а так по две тысячи опалення, а у нас холодно.
Тепло в будинок справді подають, але до осель мешканців воно не доходить. Усе через прорив труби, яка підведена до багатоповерхівки, каже голова ОСББ. Мережу раніше лагодили працівники комунальної служби, але ту розформували. І до кого тепер звертатися - люди не знають.
Оця ділянка і оця на балансах ніде не стоїть, вам ще не видно. Получається, що між вашим і тим домом, теж ділянка - вона теж без господарська.
На сполох жителі багатоповерхівки б'ють ще з літа: зверталися в мерію з проханням взяти мережу на баланс. Та марно.
Лариса Мадова, голова ОСББ:
Це дуже великі кошти, і це зовнішні мережі - це не внутрішньобудинкова мережа. Чому ми маємо це робити, відповідь ми якось не отримали якусь адекватну відповідь. Тобто, ці мережі - нічиї, і хтось повинен за це відповідати.
Відмовляється від аварійної труби і приватний теплопостачальник - Черкаська ТЕЦ. Мовляв, їхня - тільки центральна магістраль.
Віктор Олексенко, керівник теплопостачального підприємства:
Наше підприємство усуває пориви на безгосподарчих мережах, але в першу чергу ті, які примикають до наших мереж. В цьому випадку наша мережа закінчується в іншому кварталі.
Міські чиновники врешті пропонують запасний варіант: віддати мережу на баланс Теплокомуненерго. Але процес не такий швидкий, До того ж, першочергово комунальники зараз ремонтують мережі, які вже є на балансі.
Андрій Наумчук, директор департаменту ЖКГ Черкаського міськвиконкому:
Шість тисяч один метр приблизна вартість, в Черкасах 60-70 кілометрів от таких мереж, виділяємо 360-420 мільйонів і можна взагалі за один рік це зробити, але таких грошей нема.
А доки люди чекають на ремонт мережі, а отже тепла в домівках, ТЕЦ обіцяє оплати за послуги не виставляти.
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