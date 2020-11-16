SpaceX запустила перший регулярний рейс на МКС [ Редактировать ]
Компанія SpaceX Ілона Маска у співпраці з NASA запустила перший регулярний рейс на Міжнародну космічну станцію. Туди вирушила ракета-носій Falcon 9 з космодрому на мисі Канаверал у Флориді.
На борту американські та японські астронавти. Вони проведуть у космосі пів року. Усього SpaceХ підписала контракт на 6 польотів на МКС.
по теме
Апарат разом з ракетоносієм Falcon 9 встановили на стартовому майданчику космодрому НАСА у Флориді.
Годы проектирования, разработки и испытаний завершились
Запуск запланований на 15 листопада - близько другої ночі за Києвом. На борту корабля буде троє астронавтів НАСА, а також фахівець із Японії. Екіпаж приєднається до команди МКС, де нині перебувають 4 астронавти
Полет состоится в ночь на 15 ноября
Космический аппарат GPS III SV04 выводила ракета-носитель Falcon 9