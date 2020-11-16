Компанія SpaceX Ілона Маска у співпраці з NASA запустила перший регулярний рейс на Міжнародну космічну станцію. Туди вирушила ракета-носій Falcon 9 з космодрому на мисі Канаверал у Флориді.

На борту американські та японські астронавти. Вони проведуть у космосі пів року. Усього SpaceХ підписала контракт на 6 польотів на МКС.