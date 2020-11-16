У Румунії перевірять усі лікарні після смертельної пожежі [ Редактировать ]
Румунія перевірить усі відділення інтенсивної терапії після смертельної пожежі в лікарні, що забрала життя десятьох тяжкохворих із коронавірусом. Розслідування трагічного інциденту в місті П'ятра-Нямц триває.
Найімовірніше, пожежу спричинило коротке замикання. Спалахнуло в одній з палат, і полум'я стрімко перекинулося на іншу. Швидкому поширенню вогню міг сприяти кисень з балонів для апаратів ШВЛ.
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