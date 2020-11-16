У світі - новий коронавірусний рекорд. Ковід виявили у понад 660 тисяч людей. Загальне число інфікованих перевищує 54 мільйони. З них - 35 мільйонів уже вилікувалися.

У Європі - Чехії, Франції, Німеччині, Польщі - запроваджують суворий локдаун. А Словаччина та Австрія проводять загальнонаціональне тестування на коронавірус.