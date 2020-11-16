Австрія та Словаччина проведуть загальнонаціональне тестування на коронавірус [ Редактировать ]
У світі - новий коронавірусний рекорд. Ковід виявили у понад 660 тисяч людей. Загальне число інфікованих перевищує 54 мільйони. З них - 35 мільйонів уже вилікувалися.
У Європі - Чехії, Франції, Німеччині, Польщі - запроваджують суворий локдаун. А Словаччина та Австрія проводять загальнонаціональне тестування на коронавірус.
по теме
Дев'ять кримінальних проваджень і майже тисяча адмінпротоколів за добу. І це - результати лише першого карантинного вік-енду.
У Європі - Чехії, Франції, Німеччині, Польщі запроваджують суворий локдаун. А Словаччина та Австрія проводять загальнонаціональне тестування на коронавірус
Загалом із початку спалаху пандемії, на Ковід захворіли понад 545 тисяч українців. Жертвами недуги стали майже 10 тисяч. Найбільше уражених на Харківщині, Львівщині, Одещині та у Києві
У світі новий коронавірусний антирекорд. Вірус виявили у понад 660 тисяч людей. Загальне число інфікованих понад 54 мільйони. З них 35 мільйонів уже вилікувалися
Через аналіз стічних вод науковці навчилися прогнозувати, де інфекція поширюється безконтрольно, а де карантин можна й послабити